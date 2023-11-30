نشرة التوك شو.. موعد انتهاء أزمة السكر وسعره النهائي وتوقعات بتمديد الهدنة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك مسار لمد الهدنة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن الهدنة الأولى كانت اختبارا للطرفين، نجحت بالفعل وتحقق المراد منها دون خلل.

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد التقارير التي نُشرت من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم تتحدث عن الوسائل التي تم استخدامها لتنفيذ مخطط التهجير منها الضغط على مصر من أجل فتح معبر رفح لتسهيل الطريق أمام الفلسطينيين للتهجير وترك قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى: مناشدات فتح معبر رفح كانت جزءًا من مخطط التهجير (فيديو)



قال محمد عبيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن محتجزتين روسيتين إسرائيليتين، كبار السن، وصلتا إلى الجانب المصري من معبر رفح، ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

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وسط ضحكات من الأسيرتين وتشجيع جماهيري.. حماس تفرج عن محتجزتين روسيتين (شاهد)



قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن المعركة في غزة حققت عدة إيجابيات، أهمها أن الطريق إلى إقامة دولة فلسطين يبدأ من فلسطين ذاتها.

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حلمي النمنم مهاجما الاحتلال: الحرب في غزة فقدت مبرراتها (فيديو)



قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن ما يحدث في قطاع غزة هو عملية إبادة جماعية، خاصة أن الحرب أدت لتدمير 50% من مباني قطاع غزة، خلاف تهجير سكان شمال غزة الذي يصل تعدادهم لأكثر من مليون نسمة.

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د. محمود أباظة: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية



رد الأمير فيصل بن فرحان عبدالله، وزير الخارجية السعودي، على سؤال صحفية طالبت الدول العربية باتخاذ خطوة “جريئة” نحو استقبال الفلسطينيين كلاجئين.

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رد ناري لوزير الخارجية السعودي على سؤال صحفية طالبت العرب بأخذ الفلسطينيين.. فيديو



قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن قطاع غزة يحتاج إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا، مؤكدا أن إسرائيل تعمل لتكريس الاحتلال في فلسطين.

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وزير الخارجية الأردني: إنهاء العدوان الإسرائيلي سبيل السلام (فيديو)



علق الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل ترى أن عبور سفنها من قناة السويس تجعلها تمر من أماكن قد يكون بها توترات ومشاكل معها، موضحا أن إسرائيل ستسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى عن رغبة إسرائيل بعدم المرور من قناة السويس.. كلنا فرحانين



علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على فترة حكم الإخوان لمصر، قائلا: "لاحظت العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت".

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المفتي: قصر الاتحادية فقد هيبته في عهد محمد مرسي (فيديو)



تعهد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص.

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وزير التموين بعتذر للمواطنين بسبب أزمة السكر ويحدد موعد انخفاض سعره (فيديو)

