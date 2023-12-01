الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سفير مصر باليونان يكشف استعدادات استقبال 40 ألفا للتصويت بانتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

كشف سفير مصر في اليونان، عمر استعدادات استقبال المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا الانتهاء من كل الاستعدادات للعرس الديمقراطي الذي سيبدأ اعتبارا من الجمعة.

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انتخابات الرئاسة.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

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انتخابات الرئاسة.. الأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أبناء الوطن في الخارج، ينتظرون فتح باب التصويت، متابعا: "في الفترة الماضية عقدنا العديد من اللقاءات مع أبناء الجالية في أثينا وخارجها للرد على استفساراتهم وتوضيح كيفية عملية الانتخاب لهم".

40 ألف مصري ينتظرون التصويت في انتخابات الرئاسة باليونان

وأوضح: "سألوا عن بعض الاحتياجات والمعلومات مثل مواعيد بدء عمل اللجان ومواعيد الانتهاء والأيام التي ستجرى فيها، ولمسنا منهم الكثير من الاهتمام والحرص على المشاركة في الانتخابات".

وأشار إلى أن هناك إقبال شديد جدا على المشاركة والتعرف على الإجراءات المختلفة لعملية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اليونان بها آلاف المصريين المقيمين إقامة دائمة، وكل من له حق الانتخاب مقيد في الجداول الانتخابية، وهناك نحو 40 ألف مصري في اليونان بأثينا وخارجها يحرصون على المشاركة والحضور.

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