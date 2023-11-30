مستشار رئيس فلسطين: مصر سد منيع في وجه مؤامرات إسرائيل (فيديو)

أشاد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن وقوف مصر معهم ليس جديدا عليها فهي منذ النكبة عام 1948 تقف بقوة داعمة ومساندة ومشاركة في القضية وقدمت عشرات الشهداء والجرحى على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن مصر تقود كل الحراك الداعم للقضية الفلسطينية ووقف العدوان المجنون على غزة.

جهود مصر بعد العدوان الصهيوني على غزة

وأكد أن مصر سارعت منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على القطاع بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، قبل أن تقصفه قوات الاحتلال 4 مرات.

وشدد على أن مصر وقفت سدا منيعا في وجه مؤامرة تهجير سكان قطاع غزة التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمريرها، مشيدا أيضا بالموقف الأردني والعربي الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر وشعبها لا ينتظرون الشكر على ما قدموه للفلسطينيين لأن هذا الواجب جزء من عقيدة الشعب والقيادة المصرية الذي يعتبر فلسطين قضيته الأولى.

تمديد الهدنة في غزة

نجحت مصر اليوم فى تمديد الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى لمدة يوم واحد فى قطاع غزة بمشاركة قطرية وأمريكية. فيما تم تبادل الدفعة السادسة من الأسرى والرهائن بين المقاومة والاحتلال.

أكدت القاهرة أن الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الشروط المتفق عليها فى أيام الهدنة الستة السابقة.

وتبذل مصر جهودا مضنية لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة،عقب تجاوز العديد من العقبات التى كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة لليوم السابع على التوالى. ودعت مصر الطرفين للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتعهدت بمواصلة بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة عبر معبر رفح المفتوح لعبور الأشخاص وقوافل الإغاثة الإنسانية.