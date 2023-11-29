نشرة التوك شو.. إشادات فلسطينية بمواقف مصر تجاه غزة ودورها في الهدنة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قالت إيمان البرغوثي زوجة أقدم أسير فلسطيني، إن مصر دولة قوية والاحتلال يخشاها، ونريد أن نعمل سويا من أجل فلسطين، وأن تتوسط مصر لإخراج زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم.

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زوجة أقدم أسير فلسطيني تناشد مصر التوسط للإفراج عنه (فيديو)

حذر الإعلامي أحمد موسى، التجار، قائلا: “كل من يقوم بحجب السلع الغذائية سيتم إحالته للنيابة العامة من قبل جهاز حماية المستهلك”.

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أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه وفقا للهدنة المتفق عليها بين حماس ودولة الاحتلال، فقد سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم عدد الأسرى المحدد، والتي تنص 3 أسرى فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي

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سمير فرج يكشف عن خلاف قادم بين حماس والاحتلال بشأن الأسرى (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهدنة تتجدد في غزة بجهود مصرية رائعة ومدهشة يعاونها الجهود القطرية والدعم الأمريكي والقبول من حماس وإسرائيل، مشددًا على أن ما يصل من أخبار ومعلومات تأكد على ان هذه الهدنة ستطول وتستمر.

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إبراهيم عيسى: الهدنة تتجدد في غزة بجهود مصرية رائعة ومدهشة



أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر تسعى إلى استمرار الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدا أنه يتم السعي نحو الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

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محلل فلسطيني يشيد بصلابة الموقف المصري في انتزاع حقوق أهل غزة (فيديو)





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه بالأمس فقط دخلت 120 شاحنة حسب البيانات المصرية إلى الشمال ومعهم شاحنتي وقود، لافتا إلى أن إجمالى عدد الشاحنات التي وصلت إلى الشمال حوالى 270 شاحنة في خلال الثلاثة أيام الماضية

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ضياء رشوان: مصر نجحت في تخطي العقبات الإسرائيلية لإدخال المساعدات لشمال غزة



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنظار تتجه صوب الدوحة حيث تلتقى وفود أمنية رفيعة المستوى من الجانبين المصري والقطري، مع مدير وكالة المخابرات الأمريكية ومديري جهاز الموساد، للحديث عن صفقة جديدة أو تمديد الهدنة في مقابل إفراج عن المزيد من المحتجزين.

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لميس الحديدي: مصر وقطر تقودان مفاوضات تمديد الهدنة في غزة (غيديو)



كشف الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية، أن تأييده السابق للسلام والتطبيع مع إسرائيل كان من منطلق أنه لا يوجد عداء للأبد، معلقا: “بناء على اتفاقية السلام رأيت أن هذا السلام منطقي، ولا عداء يستمر للأبد”.

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أسامة الغزالي حرب يكشف تفاصيل اعتذاره عن دعوته للتطبيع مع إسرائيل (فيديو)

