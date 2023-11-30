أحمد جلال: الزراعة رأس الحربة في التنمية الاقتصادية (فيديو)

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن قطاع الزراعة هو رأس الحربة في التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه كان يطلق على مصر بأنها دولة زراعية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن قطاع الزراعة هو الأصل في أي تنمية تحدث داخل الدولة، مؤكدا أن هذا القطاع يساهم بـ40% من الناتج الإجمالي القومي.

وأوضح جلال أن الزراعة لها دور حيوي في جميع الاتجاهات، منها هو توفير الاحتياجات للمصريين، حيث يستحوذ على قطاع الغذا والماء، ورغم التعداد الكبير للسكان يتم توفير الاحتياجات الغذائية لبعض السلع، مثل الخضروات فهي سلع محلية.

تأثير تغير المناخ على الزراعة

وأكد أن التغيرات المناخية التي تواجه العالم أثرت في إنتاجية قطاع الزراعة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى إنتاجية أقل وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن السلع الاستراتيجية مثل القمح نستوردها بكمية كبيرة، مما يسبب أزمة لتوفير احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن هذه الأزمة تتمثل في محدودية الأرض والمياه.

وأكد أن أراضي الدلتا القديمة التي تمثل 5 مليون فدان لا تستطيع تغطية كافة الاحتياجات، لذلك تم اللجوء إلى أراضي الاستصلاح الزراعي مثل أراضي النوبرية والصالحية وغيرها، إذ وصلنا إلى 10 فدان مليون من الأراضي التي تم استصلاحها، مضيفا أن هذه الزيادة من الرقعة الزراعية لا تتناسب مع التعداد السكاني.