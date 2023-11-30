د. وجدي زين الدين: مصر بذلت مجهودًا بارعًا وعظيمًا لفرض هدنة إنسانية في غزة

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدولة المصرية لديها إصرار على وقف الحرب في غزة وبذلت مجهودًا كبيرًا من أجل فرض هدن إنسانية توقف القتل والدمار.

ووصف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، دور مصر والقيادة لتهدئة الأجواء بارع وعظيم دفع العالم بأسره لتأدية “التحية” له، منوهًا إلى أن كل الأطراف الذين طالبوا بالتهدئة منذ السابع من أكتوبر الماضي علموا أن الخاسر الوحيد من هذه الحرب هو الشعب الإسرائيلي، وهو ما انكشف للعالم.

وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أن المنطق ضد استمرار الأوضاع الشائكة بين إسرائيل وفلسطين إلى الأبد، وأنه حان جلوس الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات لفرض السلام وتطبيق حل الدولتين، ما يمكن الفلسطينيون من تحقيق حلم دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مردفًا: “الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي وستحاول إجبار إسرائيل على المفاوضات لحل الدولتين”.