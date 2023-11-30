محمد العرابي: الفلسطينيون صمدوا أمام الاحتلال ويستحقون إقامة دولة (فيديو)

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن شعب فلسطين، قدم صمودا بطوليا، موضحًا أنه جدير بالحياة وإقامة دولته العادلة والمستقلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أن يجعل قطاع غزة منطقة منكوبة لأطول فترة ممكنة حتى يرضخ الشعب الفلسطيني لضغوط الاحتلال وتهجيرهم ولكن هذا الأمر لن يحدث.

وتوقع تمديد الهدنة خلال الفترة القادمة، متابع: “من الصعب جدا حاليا الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي وشامل بين حماس وإسرائيل”.

وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة تبذلها مصر والدول العربية من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أن القضية الفلسطينية محل اهتمام قادة العالم ونأمل حلها قريبا.

تمديد الهدنة في غزة

نجحت مصر اليوم فى تمديد الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى لمدة يوم واحد فى قطاع غزة بمشاركة قطرية وأمريكية. فيما تم تبادل الدفعة السادسة من الأسرى والرهائن بين المقاومة والاحتلال.

أكدت القاهرة أن الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الشروط المتفق عليها فى أيام الهدنة الستة السابقة.

وتبذل مصر جهودا مضنية لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة،عقب تجاوز العديد من العقبات التى كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة لليوم السابع على التوالى. ودعت مصر الطرفين للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتعهدت بمواصلة بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة عبر معبر رفح المفتوح لعبور الأشخاص وقوافل الإغاثة الإنسانية.