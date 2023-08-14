ننشر حالة المرور في طرق البحيرة اليوم الاثنين 14 اغسطس
تشهد الطرق الرئسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة البحيرة ،في الساعات الاولي من نهار اليوم الاثنين 14 اغسطس سيولة مرورية في كافة المحاور ومياديين المحافظة.
حيث يشهد طريق وادي النطرون /العلمين كثافة مرورية لتزايد اعداد المتجهين إلي الساحل الشمالي والعلمين ومطروح ، لقضاء بعض ايام الاجازات علي ساحل البحر المتوسط ، مع كثافة لجان المرور علي مسافات متقاربة للقضاء علي الزحام، والتدخل السريع لمنع الحوادث .
وفي الطريق الزراعي القاهرة /ااسكندرية ،بداية من التوفيقية وحتي كفر الدوار حدود محافظة الاسكندرية سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات وسط تواجد رجال شرطة المرور.
و في الطريق الصحراوي القاهرة /الاسكندرية توجد سيولة مرورية ،وتواجد لجان المرور علي مسافات متقاربة ،مع وجود رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات .