تدريبات مكثفة من أبطال المشروع القومى للموهبة للمصارعة بأسيوط

يواصل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطولة الأولمبية في لعبة المصارعة تدريباتهم اليومية استعدادًا للمشاركة في بطولة الجمهورية في المصارعة تحت 15 عامًا. من المقرر أن تُقام البطولة في محافظة المنوفية.

وقد أشاد دكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالمستوى والأداء الممتاز للاعبي المشروع. وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق مراكز متقدمة والفوز بالعديد من الميداليات، مما يساهم في رفع اسم محافظة أسيوط عاليا.

وأكد جاد أن رؤية المشروع تعتمد على إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر، وذلك كجزء من التأهيل للانضمام إلى المنتخبات الوطنية في مرحلة مبكرة قبل التحضير للمشروع القومي للموهبة والبطولة الأولمبية، وذلك في سبيل الوصول إلى منصات التتويج الأولمبية.

يقام هذا المشروع تحت رعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بناءً على توجيهات دكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المتابعة الدؤوبة من أحمد السويفي، وكيل مديرية الرياضة.

رياضة اسيوط: تدريبات مكثفة من ابطال المشروع القومى للموهبة للمصارعه

رياضة اسيوط: تدريبات مكثفة من ابطال المشروع القومى للموهبة للمصارعه

رياضة اسيوط: تدريبات مكثفة من ابطال المشروع القومى للموهبة للمصارعه