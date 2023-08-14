مركز شباب النصر بقفط ينظم مسابقة للكاراتيه

نظم مركز شباب النصر التابع لإدارة الشباب والرياضة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، مسابقة كاراتيه لاعضاء المركز من الطلائع بمركز شباب النصر بحضور مدير المركز ومشرفى النشاط بالمركز .

حيث تم اليوم إقامة مسابقات فردية وجماعية وتم تنفيذ النشاط الرياضى، وذلك ضمن نشاط المركز عن شهر اغسطس2023، جاء ذلك من منطلق حرص إدارة شباب قفط وتعليمات مدير إدارة شباب قفط بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بقنا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومصطفي حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وإشراف وكيل المديرية للشباب و الرياضة، متابعة تنفيذ مدير عام ادارة شباب قفط.