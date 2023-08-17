تنسيق الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023.. المصروفات والأقسام

تنسيق الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023.. يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، في معرفة مصروفات وتنسيق الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023، نظرا لأنها من أحدث الكليات التي ينظر اليها الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة، والمقبلين على دخول الجامعات خلال العام الدراسي المقبل 2023/2024.

وتقبل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، الطلاب من شعبتي علمي علوم ورياضة، ويبحث الكثيرين عن مصروفات وتنسيق الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023، بالإضافة الى اختبارات ومجالات عمل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا.

تنسيق الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 2023

ويبحث الطلاب عن تنسيق الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 2023، حيث أنه من المتوقع أن تكون متقاربة بشكل كبير، من تنسيق الكليات العام الماضي، والذي جاء الحد الأدنى لها بنحو 339 درجة، ضمن تنسيق علمي علوم ورياضة، أي بنسبة 82.68%، وتعد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، واحدة من كليات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023

وتحددت مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023، حيث نشرت الصفحة الرسمية للكلية المصرية للتكنولوجيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023، لجميع الفرق والأقسام كما يلي:

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023 الفرقة الأولى قسم اتصالات 15 ألفا و429 جنيها يتم دفع المصروفات على قسطين

مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023 قسم إلكترونيات 18 ألفا و59 جنيهًا يتم تسديد المصروفات على قسطين

مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2023 قسم ميكا ترونيك 20 ألفا و688 جينها يتم تسديد المصروفات على قسطين

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

اختبارات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

لا بد من اجتياز عدد من الاختبارات أبرزها يكون للقدرات والمقابلات الشخصية والكشف الطبي، إلى جانب حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 85%، في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات في نتيجة الثانوية العامة.

اعتماد الجامعة الصينية معتمدة

الشهادة معتمدة من قبل الدولة الصينية ومعترف بها دوليًا، وهي فرصة للدمج بين الدراسة العلمية والنظرية في مجال التكنولوجيا.

مجالات عمل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

تقدر الأقسام بنحو 3 أقسام، وهي تكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا الإلكترونيات، وتكنولوجيا الميكاترونك.

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

وتأتي مجالات عمل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، ما بين شركات الكهرباء، شركات البرمجة، التدريب على إعداد الخوادم وأجهزة المراقبة، شركات تصنيع مكونات الإضاءة الكهربائية، محطات الأقمار الصناعية، شركات صيانة الأجهزة الطبية، شركات صيانة شبكات المحمول، شركات تجميع وتصنيع السيارات، عمليات التحكم الصناعية وتشغيل خطوط الإنتاج، شركات حفر آبار البترول وجمع البيانات وتحليلها، شركات تصنيع وتجميع الراديو والتليفزيون، شركات صناعة المكونات الكهربائية وأجهزة كشف المواد.