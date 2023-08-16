الفريق العلاجي بصحة قنا يتفقد مستشفي ابوتشت المركزي

أجري فريق الإشراف الطبى والمتابعة التابع لمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمستشفي أبوتشت المركزي، وذلك لتفقد منظومة القطاع الطبي والوقوف علي التحديات المختلفة بها .

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن فريق الإشراف بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إداره الكلي الصناعي بالمديرية ونبيل فوزي مسؤل التفتيش المالي والإداري بالمديرية، قد إستهل الزيارة بالإستقبال ، الطواريء وتواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أدوية الطوارئ، واستكمل الفريق بمتابعة الحضانات ، قسم الأطفال ، المعمل ، بنك الدم والأشعة والباطنة.

وأضاف تاوضروس أن فريق المتابعة قد تابع جولته بالمستشفي في تفقد ووحدة الكلي الصناعي للإطمئنان علي توافر المستلزمات والأدوية وعدم وجود أعطال في أجهزة الغسيل الكلوي.