السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإماراتي: الأزمات العالمية دفعتنا للاستفادة من التكنولوجيا

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الأزمات التي تواجه العالم حاليًا دفعت الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، مشيرا إلى تطلع بلاده من خلال تلك المبادرات إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا الشأن لتحقيق الأمن الغذائي.

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قصر البحر

جاء ذلك خلال لقائه عدد من الشباب في الإمارات بمجلس قصر البحر، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

 

وأشار الشيخ محمد بن زايد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت إلى أن العالم في حالة تغير مستمر وهناك تحديات عديدة تواجهه، لكن الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم.

 

وشدد الشيخ محمد بن زايد على ضرورة التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها واحترام عاداته وتقاليده.. داعيا الشباب إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم؛ ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع، منوها بأهمية دور الشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدم الدولة وتحقيق رؤيتها.

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