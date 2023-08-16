تفعيل المنصات التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعظيم دور وتفعيل المنصات التعليمية والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء مميزين في مختلف المواد الدراسية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

ونوه وزير التربية والتعليم بدمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات التعليمية والقنوات التليفزيونية من خلال تعزيز تقنية "الواقع المعزز".

أشهر المعلمين في المنصات التعليمية:

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية مشاركة أشهر المعلمين المميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات التعليمية والقنوات التليفزيونية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلًا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات.

ووجه وزير التربية والتعليم بإتاحة فريق من المعلمين المساعدين المميزين على المنصات التعليمية لتقديم العرض للطلاب ومتابعتهم بشكل تفاعلي.

تدريب على المناهج الدراسية:

وجه وزير التربية والتعليم بإعداد مواد تعليمية وتدريبية على المناهج الدراسية، بهدف تقديم شرح مبسط وشيق وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وعقد وزير التربية والتعليم سلسلة اجتماعات وجه خلالها بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي.

واجتمع وزير التربية والتعليم مع خبراء تطوير المناهج ومستشاري المواد الدراسية، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج؛ لمناقشة إعداد مواد تعليمية وتدريبية على المناهج الدراسية تحقق مزيدًا من الفهم، وتساعد الطلاب على التحصيل الدراسي بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية مميزة.

ونبه وزير التربية والتعليم بإتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية خلال ١٥ يومًا على أن يتم تحميلها في صورة ملفات على موقع الوزارة لإتاحتها للطلاب كافة.

وأكد وزير التربية والتعليم على ضرورة إعداد هذه المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية من خلال كوادر تعليمية مميزة ولها خبرة في بنوك الأسئلة وإعداد الاختبارات.

ووجه الوزير بضرورة وضع نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بحيث تكون شاملة للمناهج بصورة تجذب الطلاب، بالإضافة إلى إعداد نماذج استرشادية للصفوف الدراسية كافة طبقًا لمواصفات نماذج الامتحانات.