أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2023-2024 منذ أمس الأربعاء 19 يوليو وحتى يوم 31 يوليو الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب.

وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محليًا أو دوليًا.

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

لتقديم طلاب الشهادة الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يرجى الضغط هنا.



ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل من هنا.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

أما المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فيشمل الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو الالتحاق بالمعاهد الفنية، أو الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

١. الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

٢. الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

٣. التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

٤. فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

٥. مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

٦. الحصول على الزي المدرسي مجانًا.



وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عملية التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.

ويميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية وجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التدريب العملي في شركات خاصة بالشريك الصناعي بأعلى الأنظمة العالمية وإتاحة الفرصة للمتفوقين من خريجي المدارس بالتعيين فيها والحصول على شهادات خبرة خلال فترة التدريب.