نتيجة الثانوية العامة 2023| نصائح لمقاومة القلق في الساعات الأخيرة

قدَّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي، نصائح نفسية لتأهيل الطلاب قبل نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضح الخبير النفسي أن الطالب يمكنه اتخاذ خطوات عدة للتأهل نفسيًا لتلقي نتيجة الثانوية العامة 2023 وتقبلها أيا كانت.

لفت الخبير التربوي إلى أن طلاب الثانوية العامة وأسرهم يعيشون حاليًّا أصعب لحظات حياتهم لقرب ظهور النتيجة خلال أقل من 48 ساعة من الآن.

نصائح قبل نتيجة الثانوية العامة 2023:

نصح الخبير التربوي طلاب الثانوية العامة باتباع تلك النصائح خلال هذه الساعات وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

١. اليقين بأنه لم يقصر في بذل الجهد وأي كانت النتيجة عليه الرضا بها وقبول أمر الله الذي هو دائمًا خيرًا له.

٢. الوعي بأن الله لا يضيع أجر المجتهدين حتى لا قدر الله لم يحصل الطالب على المجموع الذي يتمناه فإن الله سيعوضه على جهده من حيث لا يعلم حتى لو بعد سنين مثل: وظيفة جيدة، صحة جيدة، دخل جيد، فرصة سفر، تميز في أي مجال.

٤. تقبل قدر الله وعدم مقارنة نفسه بمن حصل على مجموع أعلى منه، فالطالب لا يعلم ماذا سيحدث في المستقبل وقد يكون هو أفضل من غيره.

٥. الثانوية العامة هي بداية الحياة وليست نهايتها مطلقًا، ولن تتابع الحياة في المستقبل حسب درجات الطلاب وترتيبهم، فقد لا يوفق الأول علي زملائه في الحياة بعد ذلك ويكون الطالب الحاصل على المجموع الأقل هو الأول في الحياة.

٦. أيًّا كان مجموع الطالب، عليه أن يلتحق بالكلية التي تناسب هذا المجموع وبذل كل جهده للتميز فيها (تفوق الطالب في كلية عادية أفضل كثيرًا من إخفاقه في كليات متميزة).

دور الوالدين قبل نتيجة الثانوية العامة 2023:

١. بث الأمل والثقة والطمأنينة في نفوس الأبناء من طلاب الثانوية العامة 2023.



٢. احتواء الابن أيًّا كانت نتيجته في الثانوية العامة 2023.

٣. عدم تهديد الابن أو مقارنته بغيره من الطلاب.



٤. الابتعاد عن ممارسة التهديد للطالب حال حصوله على مجموع منخفض.

٥. الاعتدال في التعبير عن الفرحة بنجاح الابن وتفوقه خصوصًا عند وجود معارف أخفق ابنهم في الحصول على مجموع مرتفع.