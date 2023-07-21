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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

نتيجة الثانوية العامة 2023| قواعد تطبيق درجات الرأفة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

تلقت بوابة الوفد الإلكترونية تساؤلات عديدة حول قواعد تطبيق درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، لذا نقدم لكم أهم الضوابط المتبعة. 

منح 900 طالب درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد منح درجات الرأفة في نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها توضع باتباع قواعد وضوابط محددة وليست عشوائية لضمان حق الطالب، منوهة بأنها حق للطالب في امتحانات الثانوية العامة لتغيير حالته. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إضافة درجات رأفة أو استفادة الطالب من درجات الرأفة يجب أن تكون سببا فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو من دور ثان لناجح من الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يحق للطالب التنازل عن تلك الدرجات في حالة رغبته ذلك من خلال تقديم تظلم. 

الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن منح نحو 900 طالب وطالبة درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

ويحصل هؤلاء الطلاب على تلك الدرجات الإضافية كحافز رياضي للعام الدراسي 2022-2023  تضاف إلى المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

وذكرت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أن الحاصلين على درجات التفوق الرياضي من طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 900 طالب وطالبة، في 17 لعبة مختلفة.

ويتم منح درجات الفوق الرياضي للطلاب الذين شاركوا في بطولات الألعاب المختلفة التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية وفقا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي

ويبلغ الحد الأقصى للدرجات الإضافية لنتيجة الثانوية العامة 2023 كحافز رياضي 24 درجة فقط، بشرط ألا يزيد مجموع الطالب النهائي عن المجموع الكلي للثانوية العامة المقدر بـ410 درجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

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رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

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