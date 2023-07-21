نتيجة الثانوية العامة 2023| قواعد تطبيق درجات الرأفة

تلقت بوابة الوفد الإلكترونية تساؤلات عديدة حول قواعد تطبيق درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، لذا نقدم لكم أهم الضوابط المتبعة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد منح درجات الرأفة في نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها توضع باتباع قواعد وضوابط محددة وليست عشوائية لضمان حق الطالب، منوهة بأنها حق للطالب في امتحانات الثانوية العامة لتغيير حالته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إضافة درجات رأفة أو استفادة الطالب من درجات الرأفة يجب أن تكون سببا فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو من دور ثان لناجح من الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يحق للطالب التنازل عن تلك الدرجات في حالة رغبته ذلك من خلال تقديم تظلم.

الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن منح نحو 900 طالب وطالبة درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023.

ويحصل هؤلاء الطلاب على تلك الدرجات الإضافية كحافز رياضي للعام الدراسي 2022-2023 تضاف إلى المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وذكرت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أن الحاصلين على درجات التفوق الرياضي من طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 900 طالب وطالبة، في 17 لعبة مختلفة.

ويتم منح درجات الفوق الرياضي للطلاب الذين شاركوا في بطولات الألعاب المختلفة التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية وفقا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي.

ويبلغ الحد الأقصى للدرجات الإضافية لنتيجة الثانوية العامة 2023 كحافز رياضي 24 درجة فقط، بشرط ألا يزيد مجموع الطالب النهائي عن المجموع الكلي للثانوية العامة المقدر بـ410 درجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.