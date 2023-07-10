الدول العربية تنصهر.. وفلكيون يحذرون من الأسوأ

حذر خبراء فلك في مركز الأرصاد السعودي، من استمرار ارتفاع درجة الحرارة في الدول العربية خلال الفترة المقبلة، وتصل درجات الحرارة بين 46 و48 مؤية على المنطقة الشرقية، وأجزاء من المدينة المنورة والرياض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الخبراء، في تقرير أن كتلة هوائية حارة من المنتظر أن تندفع لشمال شبه الجزيرة العربية، ويعزز الكتلة الهوائية الاشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، كما جاء في تقرير المنصة بأنه سيكون هناك.

وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الاعتيادية بأكثر من 5 درجات مئوية، وكشفت الخرائط الجوية أن الكتلة الحارة سوف تؤثر على كل من بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الإدارة الوطنية الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، إن صيف هذا العام سجل أعلى درجات حرارة منذ 136 عاما. أحد الأشخاص لم يجد إلا أوراق الكرتون للحماية من الشمس.

بينما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أوضحت أن العالم في طريقه لأن يشهد أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، وإن غاز ثاني أكسيد الكربون بلغ مستويات مرتفعة جديدة، الأمر الذي يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري.