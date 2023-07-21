قصة شهيد فلسطيني نجح في الثانوية العامة بتفوق.. شاهد

مجدي عرعراوي شهيد فلسطيني نجح في الثانوية العامة بنسبة 90.4%، فقررت والدته الذهاب لقبره لتبشره بالنجاح وتوزيع الحلوى على رفاقه وأحبائه.

ورغم أن الطالب مجدي رحل في أحداث جنين الأخيرة التي وقعت الشهر الماضي مع رفيق له بعدما أدى امتحانات الثانوية العامة، إلا أنه حصل على أعلى شهادتين في الدنيا، واحدة عندما استشهد فداء لوطنه، والثانية عندما نال شهادة الثانوية العامة وهو في قبره.

"زي ما حكالي يا 90 يا 94"..

تغطية صحفية: "والدة الطالب مجدي عرعراوي تروي عند قبره توقعه لنتيجته بالثانوية العامة قبيل رحيله برصاص الاحتلال خلال اجتياح جنين". pic.twitter.com/rvP4Gg31eQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2023

الاحتفال بنجاح الشهيد:

اجتمع أصدقاؤه ومعلميه ومدير المدرسة، لتهنئة والدته التي انتظرت بجوار قبره منذ شروق الشمس لتتلقى الخبر وهى معه، واختلطت مشاعر الفرح بالحزن في قلوب محبيه.

وزارة التربية والتعليم تعلن نجاح الشهيد:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، عن نجاح الطالب مجدي العرعراوي الذي ارتقى شهيدًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان الأخير على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وأنه حصل على معدل 90.4%.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نجاح الطالب مجدي العرعراوي الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال عدوانه الأخير على جنين".

وكان الطالب مجدي أحد 3 شهداء من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) هذا العام، وارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونعتهم الوزارة.

قصة استشهاد مجدي عرعراوي:

مجدي عرعراوي طالب عمره 17 عامًا، انضم لصفوف الشباب الذين قرروا الخروج لمراقبة الأحداث بعد العدوان الإسرائيلي على جنين الشهر الماضي.

إلا أن رصاصة قناصة الاحتلال استهدفته وهو يحاول إنقاذ رفيقه المصاب ويدعى علي الغول يبلغ من العمر 17 عامًا، واخترقت الرصاصات صدره ورقبته وفخذه، وسقط مجدي إلى جانب زميله.

ورحل مجدي ورفيقه يوم 28 يونيو 2023، بعد عام من الدراسة والمذاكرة المكثفة، تخللها سهر وتعب، وكان يعد والدته بأن يتفوق، ويعوضها بعد أن فارق والده الحياة بسبب مرض السرطان.