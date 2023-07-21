الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

كفر الدوار فى قبضة الباعة الجائلين .. والمحليات تكتفى بمتعة المشاهدة

الاسواق العشوائية
الاسواق العشوائية بكفر الدوار

شهدت مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة ، فى الآونة الأخيرة حالة من العشوائية داخل الميادين والشوارع الرئيسة ، نتيجة لسيطرة الباعة الجائلين على الأرصفة و الطرقات الأمر الذى أدى إلى إعاقة حركة سير المركبات و تحولت الشوارع و الميادين إلى سوق عشوائي مفتوح وسط صمت تام من الأجهزة المحلية التى إكتفت فقط بالمشاهدة دون تدخل وتطبيق القانون. 

أصبح يوم " الخميس " من كل أسبوع يمثل كابوس مزعجًا لأهالى مدينة كفر الدوار لما تشهده البلدة من أسواق جماعية ، تفرض نفسها على الشوارع بأسرها بدءًا من مدخل البلدة الرئيس ، حتي مجمع مواقف عزيز المصري بوسط المدينة ، حيث يجد قائدي المركبات صعوبة بالغة في الدخول إلي المدينة والخروج منها .

وإمتدت سيطرة الباعة الجائلين إلي شارع بور سعيد  احد أهم شوارع المدينة ، حيث يفترش بائعي الخردة والاجهزة الكهربائية القديمة والموبليا المستعملة نهر الطريق بدءًا من نقابة المعلمين حتي حي طلعت حرب من عصر الاربعاءو حتي نهاية يوم الخميس .

ويتكرر  نفس الامر في شارع  لواء الاسلام بوسط المدينة ، حيث يتجمع عدد كبير من السيدات القادمات من القري، ويفترشن نهر الطريق، لبيع الالبان ومنتجاتها والمحاصيل الزراعية من الخضروات المختلفة .

وفي شارع المحكمة بكفر الدوار سيطر أصحاب المحلات التجارية علي رصيف المشاة في الجانبين ،لفرش بضائعهم ، مما أجبر المشاة علي السير بنهر الطريق بين السيارات مما يعرض حياتهم إلي الخطر،وبالفعل وقعت العديد من الحوادث خاصة من إتنتشار ألاف التكاتك التي يقودها صبية صغار .

ومن المحكمة إلى شارع الرزق إلي مايشبة القنبلة الموقوتة ، بعد تواجد المئات من بائعي الخضروات والفاكهة والاسماك ، الذين إفترشوا نهر الطريق ، ولم يعد للمشاة سوي أقل من متر ، وفي حالة وقوع حريق داخل الشارع ، لن تتمكن سيارات الإطفاء من الدخول ،مما يهدد بوقوع العديد من الضحايا الابرياء ، الذين شاء حظهم العاثر في تواجدهم داخل الشارع . 

كل هذا وأكثر من مشاهد عبثية يحدث داخل ، مدينة كفر الدوار على مرأى و مسمع من الأجهزة التنفيذية و المحلية التى غضت بصرها وصمت أذنها عن تلك المشاهد العبثية ، وتركت الباعة الجائلين ليحكمو قبضتهم على المدينة بأكملها. 

 

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