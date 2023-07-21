كفر الدوار فى قبضة الباعة الجائلين .. والمحليات تكتفى بمتعة المشاهدة

شهدت مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة ، فى الآونة الأخيرة حالة من العشوائية داخل الميادين والشوارع الرئيسة ، نتيجة لسيطرة الباعة الجائلين على الأرصفة و الطرقات الأمر الذى أدى إلى إعاقة حركة سير المركبات و تحولت الشوارع و الميادين إلى سوق عشوائي مفتوح وسط صمت تام من الأجهزة المحلية التى إكتفت فقط بالمشاهدة دون تدخل وتطبيق القانون.

أصبح يوم " الخميس " من كل أسبوع يمثل كابوس مزعجًا لأهالى مدينة كفر الدوار لما تشهده البلدة من أسواق جماعية ، تفرض نفسها على الشوارع بأسرها بدءًا من مدخل البلدة الرئيس ، حتي مجمع مواقف عزيز المصري بوسط المدينة ، حيث يجد قائدي المركبات صعوبة بالغة في الدخول إلي المدينة والخروج منها .

وإمتدت سيطرة الباعة الجائلين إلي شارع بور سعيد احد أهم شوارع المدينة ، حيث يفترش بائعي الخردة والاجهزة الكهربائية القديمة والموبليا المستعملة نهر الطريق بدءًا من نقابة المعلمين حتي حي طلعت حرب من عصر الاربعاءو حتي نهاية يوم الخميس .

ويتكرر نفس الامر في شارع لواء الاسلام بوسط المدينة ، حيث يتجمع عدد كبير من السيدات القادمات من القري، ويفترشن نهر الطريق، لبيع الالبان ومنتجاتها والمحاصيل الزراعية من الخضروات المختلفة .

وفي شارع المحكمة بكفر الدوار سيطر أصحاب المحلات التجارية علي رصيف المشاة في الجانبين ،لفرش بضائعهم ، مما أجبر المشاة علي السير بنهر الطريق بين السيارات مما يعرض حياتهم إلي الخطر،وبالفعل وقعت العديد من الحوادث خاصة من إتنتشار ألاف التكاتك التي يقودها صبية صغار .

ومن المحكمة إلى شارع الرزق إلي مايشبة القنبلة الموقوتة ، بعد تواجد المئات من بائعي الخضروات والفاكهة والاسماك ، الذين إفترشوا نهر الطريق ، ولم يعد للمشاة سوي أقل من متر ، وفي حالة وقوع حريق داخل الشارع ، لن تتمكن سيارات الإطفاء من الدخول ،مما يهدد بوقوع العديد من الضحايا الابرياء ، الذين شاء حظهم العاثر في تواجدهم داخل الشارع .

كل هذا وأكثر من مشاهد عبثية يحدث داخل ، مدينة كفر الدوار على مرأى و مسمع من الأجهزة التنفيذية و المحلية التى غضت بصرها وصمت أذنها عن تلك المشاهد العبثية ، وتركت الباعة الجائلين ليحكمو قبضتهم على المدينة بأكملها.