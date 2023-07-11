تسليم دراجات مبادرة "دراجتك .. صحتك " لأسر الشهداء والمصابين بالمنيا

سلم مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2023 ، من أمام مقر المديرية الدفعة الأولى لدرجات المرحلة الرابعة لمبادرة "دراجتك.. صحتك" ،لاسر الشهداء والمصابين .

وعددها ١٣ دراجة منها، ١١ دراجة لأسر الشهداء والمصابين ، وعدد ٢ دراجة للمستفيدين ،حضر التسليم الدكتور ضياء عيسى مدير إدارة البرامج الرياضية ، دكتور حمادة اسماعيل مدير إدارة الأداء الرياضي ،الدكتور احمد عبدالحكم منسق المشروع .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد اطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية ، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ، مساء اليوم الثلاثاء، والتي تأتي في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب ، على إستخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة إنتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

وأضاف "صبحي" أنه سيتم طرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولي من المرحلة الرابعة بسعر أقل من سعر السوق ، وبتقديم كافة التسهيلات للسداد، مشيراً ، إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين ، في الحصول على الدراجة من خلال شركة فوري للدفع، فضلا عن التعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لكل محافظات الجمهورية "ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة".

يذكر أنه كان قد تم تنفيذ المبادرة على مدار 3 مراحل: الأولى شهدت طرح عدد 1000 دراجة هوائية، والمرحلة الثانية 1400 دراجة هوائية، والمرحلة الثالثة 7200 دراجة.