ضوابط جائزة حمدى عبد الرحمن في حقوق عين شمس

عقد مجلس كلية الحقوق في جامعة عين شمس اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وبحضور الوكلاء وأعضاء المجلس.

وكرم مجلس حقوق عين شمس فى البداية المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو المجلس من الخارج.

وأشاد عميد كلية حقوق عين شمس والأعضاء بالحضور المتميز، والدور المهم الذى اضطلع به على مدار عامين جامعيين كعضو بالمجلس من الخارج قدم خلالهما كل الدعم للكلية وبرامجها، وعبروا عن رغبتهم فى استمرار سيادته عضوا به.

تشكيل لجنة لجائزة حمدي عبد الرحمن في حقوق عين شمس

وناقش مجلس حقوق عين شمس الضوابط الموضوعية وتشكيل لجنة علمية لتحديد الفائز بجائزة الدكتور حمدى عبد الرحمن لأفضل رسائل الدكتوراه خلال العام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، وهى الجائزة المعتمدة من قبل مجلسى الكلية والجامعة.

وتحمل اسم أحد أهم فقهاء القانون المدنى فى مصر والعالم العربى فى الآونة الأخيرة، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمى المتميز ودعم شباب الباحثين.

واستعرض مجلس حقوق عين شمس تحليلا تفصيليا لنتائج امتحانات دور مايو لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، واعتمد أعمال لجان الممتحنين، ووافق على ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتسجيل بعض رسائل الدكتوراه، وتشكيل لجان الحكم على عدد منها.

وأشاد المجلس بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمى بالكلية، واعتمد توصياتها، وثمن ما ترتب على عملها من تزايد احترام حقوق الملكية الفكرية من جانب الباحثين، ونشر ثقافة أهمية الالتزام بها، ورفع مستوى الرسائل المقدمة ، ولا سيما أن هذا الإجراء جاء مصحوبا بعقد "سيمنار" لكل مشروع رسالة دكتوراه قبل تسجيلها، وتدريس مقرر مشروع البحث كمقرر أساسى بدبلومات الدراسات العليا وفقا لمؤلف جماعى حول أصول البحث القانونى أعده نخبة من أساتذة الكلية.

وفى إطار الإشادة بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمى، أشار عميد حقوق عين شمس إلى أن من يهدف إلى التغيير والتطوير والإصلاح يجب أن يتحلى بالصبر ، وأن يكون مدركا أن لكل تطوير معارضين مثلما له مؤيدون.

وأثنى مجلس كلية حقوق عين شمس كذلك على الجهود المتميزة التى بذلها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى أعمال الامتحانات التحريرية والشفوية، الأمر الذى أدى إلى إنجازها على أكمل وجه.