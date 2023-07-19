تكريم الرئيس فرصة للمصريين بالخارج لوضع بصمتهم في البناء والتنمية

أعربت السيدة فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي بعد رحلة طويلة من العمل والعطاء.

وقالت مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، إن الرئيس السيسي حريص على إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج لوضع بصمتهم في البناء والتنمية، موضحة أنها حصلت على الكثير من التكريميات في حياتها، لكن التكريم من مصر له مذاق خاص، لأنه يحمل معاني المحبة للوطن وتقديرها لأولادها حول العالم، بجانب أنه يأتي من أعلى القيادات في الوطن الذي نكن له محبة كبيرة بين المصريين حول العالم.

المصريون بالخارج

وعبرت خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة TeN الفضائية: عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتابعت أن الوزيرة دائمة التواصل مع الجالية المصرية في كندا ويعد هذا اللقاء هو الثاني ومقابلة الوزيرة بمثابة تشجيع ومباركة للجهود المبذولة من الجالية لدعم ورفع اسم مصر بالخارج.

وأكدت فيبي، حرصها على تعزيز المفاهيم وترسيخ العادات المصرية الأصيلة من الاحترام والتعاون بين الطلاب المصريين في المدرسة، وربطهم بجذورهم وتقاليدهم، وأضافت أن تطوير التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط بل يجب أن يشمل أيضا تنمية المهارات وعدم الاعتماد على أسلوب واحد للتعلم ويجب وضع نظام تعليمي يناسب قدرات الطلاب المختلفة.