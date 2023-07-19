جامعة المنيا تنظم قافلة تنموية متكاملة لقرية بردنوها بمطاي

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن إطلاق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، قافلة تنموية متكاملة لقرية بردنوها بمركز مطاي، وذلك في إطار مشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لتطوير قرى الريف المصري كنواة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة قدمت خدماتها التوعوية والطبية وتوقيع الكشف الطبي ، على ما يزيد عن 750 من أهالي القرية ، بواسطة الأطباء بكلية الطب والمستشفى الجامعي ، في تخصصات "الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب – الصدر، وتم صرف الأدوية مجاناً للحالات المستحقة ، من خلال فريق كلية الصيدلة.

وقامت كلية التمريض بتنظيم عدة من الندوات للتوعية الصحية عن "الإدمان"، والتوعية الصحية بأورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، والتوعية الصحية في التعامل مع إصابات الأطفال، إلى جانب قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بإلقاء ندوة عن خطورة الهاتف المحمول على الاطفال وعلاقته بالتوحد وكيفية تجنب أخطاره.

وأضاف فرحات، أنه خلال فعاليات القافلة قامت الجامعة باستكمال تنفيذ حملتها التوعوية لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والمساقي ، والتي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، للحد من تلوث البيئة وانسداد الترع، والجدير بالذكر أن طلاب كلية التربية الرياضية شاركوا في فعاليات القافلة ، من خلال تنظيم دخول المرضى الي العيادات الطبية ، طوال فترة القافلة التى بدأت من العاشرة صباحاً ، واستمرت حتى الثالثة عصراً بالقرية.