محافظ الغربية يستقبل رئيس صندوق التنمية الحضارية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، وذلك في مستهل زيارته للغربية لتفقد عددٍ من المشروعات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الصندوق.

عقد المحافظ اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مديري شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات، وذلك لمناقشة موقف إدخال المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي والتي تم إنهاؤها ضمن خطة الدولة لتوفير سكن حضاري بأسعار مناسبة للمواطنين وخصوصًا محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، إذْ تم الانتهاء من بناء عدد ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و ٩ أدوار علوية) بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢,٣ فدان.

خلال الاجتماع ناقش رحمي وصديق موقف توصيل المرافق لعمارات العجيزي بطنطا، إذْ تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إدخال مياه الشرب، كما تم وضع آليات تسريع خطوات إدخال الكهرباء، الغاز والاتصالات وضع جدول زمني لذلك.

تتطرق الاجتماع لمناقشة أعمال تطوير منشية عبدالمنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى والتي بلغت نسب إنهاء الأعمال بها ٤٠٪، إذْ تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما يتم تمهيد 28 شارع فرعي، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدًا لتركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

اختتم الاجتماع بمناقشة مشروع إنشاء المحلة الجديدة والذي سيقام على أرض المستعمرة، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية التي سينفذها الصندوق داخل المحلة وطنطا.