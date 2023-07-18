نائب رئيس جامعة الفيوم يستقبل اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات

استقبل الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفدًا من اللجنة العليا المشرفة على اختبارات القدرات على مستوى الجامعات المصرية بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور عبده قناوي، والدكتور حسن عشري، والدكتورة فاطمة عوض، أعضاء اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات. وأوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن جامعة للفيوم تفتح أبوابها أمام الطلاب الراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القدرات، وتذلل كافة العقبات أمامهم، وترد على كافة الاستفسارات بهذا الخصوص من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة الفيوم تواصل فعاليات مشروع التنور المجتمعي

وفي سياق اخر واصلت جامعة الفيوم فعاليات مشروع التنور المجتمعي واجتماع المنسقين الدوري لشهر يوليو، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، من خلال عقد الإجتماع الدورى لمنسقي مشروع التنور المجتمعي برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور ممثل فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم ومنسقي المشروع بكليات التربية والزراعة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والآلسن والاداب و التربية للطفولة المبكرة والآثار.

استهل الدكتور عاصم العيسوي الاجتماع بتهنئة الحضور بما حققته جامعة الفيوم من انجازات حيث وصل عدد المتحررين من الأمية 17074 من ابناء محافظة الفيوم، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات منها خطة امتحان دورة يوليو موزعة على مراكز محافظة الفيوم وكذلك البيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدارسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة في المشروع وفق التقرير النهائي الوارد من الهيئة وآليات تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم (215) لسنة 2023.

كما عرضت الدكتورة أمال ربيع كامل مدير المشروع موقف بعض الكليات المشاركة من عدد الفصول المفتوحة وعدد المتعاقدين وتحفيز الطلاب للمشاركة في امتحانات دورة يوليو وخلال ذلك أشاد الحضور بموقف الجامعة فى دورة أبريل حسب التقرير الوراد من الهيئة حيث وصل عدد من أدوا الامتحان 7474 أميا ووصل عدد الناجحين الى 5486 و حصلت الجامعة على المركز الحادي عشر على مستوى الجامعات المصرية، بعد إرتفا نسبة المتحررين من الأمية بالمحافظة.