موجة الحر ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة تتخطى الـ 44.. يبحث العديد من الأشخاص عن حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة بعد أن أعلنت الأرصاد عن موجة حر شديدة تضرب القاهرة والمحافظات.

وعن طقس غدًا السبت تشهد البلاد غدا ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موجة الحر

ويكون الطقس حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كل الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أن غدا السبت يشهد نشاط رياح على كل المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية درجات الحرارة، غًدا السبت وتسجل القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.