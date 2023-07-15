فصل التيار الكهربائي اليوم عن منطقتين بالغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهى المنطقة المحيطة بالديوان العام لمحافظةالبحر الأحمر ومنطقة التقوى اليوم السبت الموافق 15/7/2023 وذلك من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .



وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ.

تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.