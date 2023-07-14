تنسيق الجامعات 2023| مجالات اختبارات القدرات في الفنون الجميلة 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجالات اختبارات القدرات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة في كلية الفنون الجميلة ليتمكن من تسجيل رغبته في الالتحاق بها في تنسيق الجامعات 2023.

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات للقبول بالكليات، غدًا السبت، ويستمر حتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.

لفتت وزارة التعليم العالي إلى أن اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون فكريًّا، ومهاريًّا، وقدرتك على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى.

أشارت وزارة التعليم العالي أن اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة تقيس أيضًا القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

مجالات اختبارات القدرات في الفنون الجميلة:

١. مبادئ الرسم والتصميم.

٢. مبادئ اللون.

٣. مبادئ نظرية اللون.

٤. أهم المشكلات البيئة المعاصرة.

٥. أهم الإنجازات الحكومية.

٦. أهم الإنجازات الرياضية في مصر.

شروط النجاح في اختبارات القدرات:

يشترط للنجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم التصميم الابتكاري)، وحصوله على لائق.

توزيع درجات اختبارات القدرات في الفنون الجميلة:

الاختبار المهارية:

تبلغ مدة زمن الاختبار المهاري 150 دقيقة ويبدأ الساعة العاشرة صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًّا أيًّا كان السبب.

وينقسم الاختبار المهارى في اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الفنون الجميلة إلى سؤالين مهاريين (الرسم التصميم الابتكاري).

١- سؤال الرسم: (من ٦٠ درجة)

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًّا في إظهار الشكل.

٢- سؤال التصميم الابتكاري: (من ٤٠ درجة)

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين مساحة 30 سم.