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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وظائف شاغرة بالمجلس الأعلى للجامعات.. نصائح أساسية في "الإنترفيو"

وظيفة
وظيفة

 أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

 وظائف المجلس الأعلى للجامعات:

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آخر موعد للتقديم في وظائف المجلس الأعلى للجامعات الشاغرة

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 ومن المقرر أن يغلق المجلس الأعلى للجامعات، باب التقدم للوظائف الشاغرة فى 1 يوليو المقبل.

 

 الشروط العامة للتقدم والقبول بوظائف المجلس الأعلى للجامعات:

ــ أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم قائمًا بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية.

ــ استيفاء بيان حالة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديًا ومعتمدًا ومختومًا من جهة العمل الأصلية.

 أن يكون بيان حالة وظيفة الحديثة موضح بها (الاسم رباعيًا، الرقم القومى، المؤهل الحاصل عليه، المجموعة النوعية التى ينتمى لها، التدرج الوظيفى، تقرير تقويم الأداء الوظيفى عن آخر عامين، الجزاءات الموقعة إن وجد).

ــ مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها.

ــ شهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل.

ــ موافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات.

ــ لا يجوز للمتقدم أن يتقدم لطلب وظيفة أكثر من مرة.

ــ إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

ــ اجتياز المقابلات الشخصية للعمل.

ــ الحصول على شهادة التحول الرقمى، هذا يفضل.

 

 حدد المجلس الأعلى للجامعات آخر موعد للتقديم للوظائف التنفيذية الشاغرة بمختلف إداراته عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية. 

 

 ويواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة حتى 1 يوليو المقبل. 

 شروط التقديم لوظائف المجلس الأعلى للجامعات: 

 وحدد المجلس الأعلى للجامعات الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف الشاغرة به في الإدارات المختلفة. 

 

 وإليكم عدد من النصائح لشغل الوظيفة:

ــ اهتم بالملابس التي ترتديها:

 الظهور بشكل جيد سيمنحك الثقة ويساعدك في إبهار الزملاء الجدد كافة الذين ستقابلهم.

ــ الوصول مبكرًا:

 لا تضع نفسك في موقف الاعتذار عن التأخير في أول يوم لك من أجل الحصول على الوظيفة.

ــ كن واثقًا من نفسك.

 تذكر أن الجميع يشعرون بنفس الشيء وعدم الثقة في أول مقابلة.

ــ ألق التحية على زملائك.

 

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