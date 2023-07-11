لجنة من "الأعلي للجامعات" تزور جامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة المنبثقة عن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد رشدى ، عميد كلية الحقوق بقنا وتضم اللجنة الدكتور عصام زناتى نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق رئيس اللجنة، و عضوية كلا من الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا والدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط .

ورحب الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة، مشيدا بجهود اللجنة فى المتابعة من خلال تفقدهم لكلية الحقوق للوقوف على ما وصلت اليه الكلية من تطوير فى العملية التعليمة لتقديم خدمة متميزة للطلاب والبحث العلمى.

جهود للارتقاء بكليات الحقوق

وأوضح رئيس الجامعة، أن لجنة الدراسات القانونية بالقطاع تبذل جهود كبيرة للارتقاء بكليات الحقوق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على تضافر جميع الجهود من اجل النهوض بكلية الحقوق وترسيخ قواعدها، في إطار النهضة الحقيقية التي تشهدها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأثنى الدكتور عصام زناتى ، رئيس اللجنة ، على حفاوة الاستقبال من قبل رئيس الجامعة والذى يولى الجامعة وكلية الحقوق دعما كبيراً.

توجيهات الوزير

وأشار إلى أن الزيارة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية حيث قامت اللجنة بجولة تفقدية لمبنى الكلية ومبنى المدرجات ، للتعرف على مقومات الدراسة والتعليم والتي تشمل الموارد البشرية والتجهيزات والقاعات.

وأعرب الدكتور محمد رشدى عميد الكلية عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثل حافزاً مهماً لمواصلة التطوير المنشود للكلية لتحقيق الميزة التنافسية لخرجيها ومواكبة تطلعات الجامعة ووزارة التعليم العالي.

شهد الجولة الدكتور عبدالباري حمدان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.