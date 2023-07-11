شروط قبول الدفع الجديدة بمدارس التمريض والمياه فى قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الحد الأدنى لمجموع القبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، للعام الدراسى 2023 / 2024 ، على أن يكون 278 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنتهى.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه من المقرر قبول 50 طالب هذا العام منهم 40 طالب من ابناء محافظة قنا ، و 10 طلاب من محافظات أسيوط، سوهاج، الاقصر ، على ان لا يكون الطالب متقدم فى احدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص ، وفى حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق فى استكمال باقى اجراءات التقدم.

وأضاف السيد، أنه سيتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين بمجموع الشهادة الإعدادية الحاصل عليها الطالب هذا العام والدرجة الحاصل عليها الطالب فى الاختبارات التى سوف يتم عقدها بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وفى حالة تساوى الطلاب فى المجموع ونتيجة الاختبار سوف تكون الاولوية للأصغر سنا ، وفى حالة التساوى تكون المفاضلة بينهم بترتيب الحروف الأبجدية للطلاب .

قبول دفعة جدبدة بمدارس التمريض

وفي سياق ذي صلة، أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الفنية للتمريض للحاصلين علي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 ( بنين ، بنات ) بحد ادنى للمجموع 270 درجة وذلك بمدارس ( قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف – نجع حمادي – فرشوط – أبو تشت ) .

و قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه نظرا لما تتطلبه الدراسة بمدارس التمريض من مواد طبية وثقافية تعادل مواد الثانوية العامة ، فقد حددت المديرية بعض الشروط الخاصة بقبول الطلاب وهي 19 شرطًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن ( شهادة الميلاد أصل + صورة ضوئية منها - أصل الشهادة الإعدادية + 2 صورة ضوئية منها - صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها - عدد 10 صور شخصية حديثة - بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة – صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر .