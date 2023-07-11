دخول الأرض عصر جيولوجي جديد بسبب البشر| فيديو

يدور نقاش محتدم حول حقيقة دخول الأرض عصرًا جيولوجيًا جديدًا، وهو العصر الجيولوجي البشري، في الوقت الذي يشهد فيه كوكبنا تحديات لا نهاية لها.

ومر كوكب الأرض بأكثر من 4 مليارات عام، ومر بأحداث جيولوجية معقدة مقسمة إلى أزمنة وفقا لأحداث حدثت في كل حقبة زمنية، والتي قد تمتد بين 10 ملايين إلى 80 مليون عام.

العصر الجيولوجي البشري

وكل حقبة زمنية تختلف عن الأخرى بالتنوع الحيواني والنباتي والمناخي، ومع التغير المناخي جراء الكوارث التي أجراها البشر بحق كوكبهم ، نشهد هذه الأيام ترقبا في أوساط العلماء لإعلان حقبة جديدة ، وهي حقبة الأنثروبوسين، التي بدأ عندها التأثير البشري الهائل على كوكب الأرض.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "ترقب لإعلان هام بشأن دخول كوكب الأرض عصر جيولوجي جديد بسبب تأثير البشر".

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