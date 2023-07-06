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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تقديم العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للالتحاق بالجامعات المصرية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 فتحت وزارة التعليم العالي المصرية باب التقديم أمام الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة الأهلية للطلاب الدارسين بأوكرانية والسودان وروسيا.

وتشمل التحويلات جميع التخصصات على أن يتم التقديم بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 11يوليو 2023 حتى 24أغسطس المقبل، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، واقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى.

ووفق وزارة التعليم العالى:" يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى".

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طالب ماجستير يستغيث بوزير التعليم العالى

جدير بالذكر أن  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة؛ لاستكمال إجراءات قبول الطلاب المصريين الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المُحولين لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وبلغ عدد الطلاب الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المحولين للجامعات الخاصة والأهلية، ما يزيد عن 10 آلاف طالب من إجمالي عدد الطلاب المحولين حتى الآن والبالغ عددهم 14338 طالب وطالبة في كافة التخصصات.

التحويل بين المدارس

وكانت  وزارة التربية والتعليم المصرية قد فتحت  أبوابها أمام الطلاب لتسجيل بيانات التحويل بين المدارس للعام الدراسي المقبل والذي بدأ منذ الأول من يوليو الجاري.

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ضوابط لا بد من اتباعها عند تسجيل طلبات التحويل والتي تنتهي في 31يوليو الجاري، وسوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

 

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