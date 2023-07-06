موعد تقديم العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للالتحاق بالجامعات المصرية

فتحت وزارة التعليم العالي المصرية باب التقديم أمام الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة الأهلية للطلاب الدارسين بأوكرانية والسودان وروسيا.

وتشمل التحويلات جميع التخصصات على أن يتم التقديم بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 11يوليو 2023 حتى 24أغسطس المقبل، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، واقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى.

ووفق وزارة التعليم العالى:" يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى".

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة؛ لاستكمال إجراءات قبول الطلاب المصريين الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المُحولين لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وبلغ عدد الطلاب الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المحولين للجامعات الخاصة والأهلية، ما يزيد عن 10 آلاف طالب من إجمالي عدد الطلاب المحولين حتى الآن والبالغ عددهم 14338 طالب وطالبة في كافة التخصصات.

التحويل بين المدارس

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد فتحت أبوابها أمام الطلاب لتسجيل بيانات التحويل بين المدارس للعام الدراسي المقبل والذي بدأ منذ الأول من يوليو الجاري.

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ضوابط لا بد من اتباعها عند تسجيل طلبات التحويل والتي تنتهي في 31يوليو الجاري، وسوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.