أنباء مثيرة عن زواج حكيم من إعلامية شهيرة .. الصمت لسان حال الطرفين (شاهد)

أفادت مصادر مقربة من المطرب حكيم أنه يستعد للزواج من الإعلامية داليا المتبولي أستاذ الإعلام بجامعة دمياط، الأمر الذي أثار دهشة وفضول الجمهور متسائلين عن حقيقة الأنباء المتداولة.

زواج حكيم وداليا المتبولي يثير تساؤلات الجمهور

انتشرت أنباء زواج حكيم من داليا المتبولي بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد التواصل الذي حدث بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، والذي بدأ منذ تكريم حكيم منذ فترة لفوزه بجائزة نجم التميز والإبداع، في ملتقى التميز والإبداع العربي الذي يقام تحت رعاية اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية ويترأسه المنتج إبراهيم أبو ذكري وتديره الدكتورة داليا المتبولي ، وجاء ذلك تقديرًا لكم النجاحات التي حققها خلال العام الماضي من خلال أغنياته التي حصدت ملايين المشاهدات، ذلك التكريم

حكيم وداليا المتبولي

من ناحيته، تجاهل حكيم كافة الأنباء المتداولة عن زواجه من الإعلامية داليا المتبولي، ولم يلتفت الثنائي للأمر أو التعليق عليه سواء بالتأكيد أو النفي، مما أثار حالة من الغموض والتساؤلات بين الجمهور بشكل أكبر.

حكيم

وكان حكيم متزوجًا من سيدة تدعى "جيهان" منذ نحو 27 عامًا بعد قصة حب طويلة، والدها مصري يوناني ووالدتها فنزويلية، ولديها الجنسية الفنزويلية واليونانية، وكانت تشغل حينها منصب قنصل عام دولة فنزويلا في القاهرة، وارتبطا الثنائي منتصف عام 1996، وأنجبا طفلين، كما أنه لديه ولدين من زوجته الأولى "مروة".

على صعيد آخر، طرح المطرب حكيم، أحدث أغنياته بعنوان "حبايبنا"، يوم الثلاثاء الماضي ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، الساعة 9 مساءًا، عبر جميع منصات الأغاني وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حكيم

تخطت أغنية حكيم "حبايبنا" نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" و"فيس بوك"، بعد ساعات قليلة من طرحها احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وهي من كلمات إسلام كنكا وألحان كريم الصباغ وتوزيع فلسطيني ومكساج أحمد جودة.

حكيم يُحيي أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يفتتح حكيم أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي اليوم الخميس، وسوف يقدم في الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة، كما سيقدم مجموعة من أغنياته، كما سيطرح حكيم في الحفل، أغنية "مدلعة" كلمات الراحل أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد "الكبير" الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تُطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف.

حكيم

وكان حكيم قد روج للأغنية من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشر صورته وأرفقها بتعليق: "انتظروا اغنية حـــبــايــبــنـــا النهاردة الساعة 9 مساءاً على اليوتيوب وكل المنصات، وكل سنة وانتم طيبين".

آخر أعمال حكيم

جدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم الفنية، أغنية "لذاذة" بالتعاون مع الموزع الموسيقى طارق مدكور بعد ما يقرب من 20 عاماً، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى في أول تعاون بينهما.

حكيم

وتقول كلمات أغنية "لذاذة": "جاني القمر وشوشني وشوشة، قالي تعالى عازمك على العشا، دة نعنشني القلب.. القلب، ده نعنشلي القلب نعنشه، لذاذة يلذ، مزاذة يمز، طعامة قيامة، ياعيني على العز، نمنمة منمنم سمسمة مسمسم، عوده متقسم هز ياوز".