سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لضربة صاروخية إسرائيلية

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إن الجيش السوري تصدى لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى من البلاد.

وأوضحت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "تصدت وسائط دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الجيش السوري للهجمة الصاروخية الإسرائيلية.



