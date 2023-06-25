اعتماد نتيجة امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلوم الفني الثانوي للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 96.2 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة.

نتيجة أوائل الدبلوم الفني للصم

وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤ في المائة، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨ في المائة، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦ في المائة، وندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤ في المائة ، وعبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨ في المائة، وهدى غريب السيد ( الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨ في المائة.

كما ضمت قائمة أوائل الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع: عز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦ في المائة، وهناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦ في المائة، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢ في المائة، ومنة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦ في المائة.

نتيجة الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 بعد إجازة العيد.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيكون بعد عيد الأضحى المبارك في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يجرى بدقة كبيرة، وأن تقدير الدرجات يراجع أكثر من مرة تجنبًا لحدوث أية أخطاء.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية أجريت بشكل ميسر مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب أثناء انعقاد اللجان الامتحانية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو غيره من الأجهزة الإلكترونية.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، يوم الجمعة، الموافق 16 يونيو، دون حدوث أية مشكلات.

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

