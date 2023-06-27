كوليبالي: لم أحضر إلى الهلال من أجل الاعتزال المبكر

أكد الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي أنه لم ينضم إلى الهلال السعودي من أجل الاعتزال المبكر، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى الزعيم فرصة للاستعداد بقوة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وأوضح كوليبالي أنه سأل أقاربه ووالده قبل الموافقة على الانتقال للهلال، وأكدوا له موافقتهم على هذه الخطوة.

وشدد الدولي السنغالي على أن تشيلسي لم يقدم استفسارات بشأن عدم لعبه مع الفريق، مما جعل اللاعب يتلقى خيبة كبيرة من البلوز.

وأشار كوليبالي في حواره مع قناة "13 TV" السنغالية أنه جاء إلى السعودية من أجل المساهمة في فوز الهلال بالألقاب، وخاصة الدوري السعودي ودوري أبطال اَسيا، كما أنه لا يستبعد فوز الزعيم بلقب الشامبيونزليج وتقديم مستويات قوية في مونديال العالم للأندية.

كوليبالي: تشيلسي خيب اَمالي

كاليدو كوليبالي

تحدث كاليدو كوليبالي في حوار أجراه مع قناة "13 TV" السنغالية، حيث قال: "وجهت سؤال لأصدقائي وأقاربي ووالدي وعائلتي من أجل النصيحة قبل الانتقال إلى الهلال، وعندما أخبرتهم بعرض الزعيم، أبدوا سعادتهم وموافقتهم على الفور".

وأضاف الدولي السنغالي: "بعد استشارة عائلتي كان أصبح القرار النهائي في يدي، فكنت أنتظر إجابات لبعض الاستفسارات والاسئلة من جانب إدارة تشيلسي، لكنهم خيبوا آمالي التي توقعتها عندما انتقلت إلى البلوز، لذلك الانتقال واستكمال مسيرتي هنا في الهلال".

وأكمل: "الانضمام إلى الهلال يمدني بفرصة الاستعداد بقوة من أجل كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى مساعدة الفريق في الفوز بالألقاب، ولم أحضر إلى هنا من أجل الاعتزال المبكر".

وتابع تصريحاته: "انتقلت إلى الهلال لمحاولة مساعدة الفريق في الفوز ببطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ولماذا لا أقدم مستويًا مميزًا في كأس العالم للأندية بالمستقبل".

ونجح الهلال السعودي في التعاقد مع كوليبالي مقابل 23 مليون يورو قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، والذي ضم الدولي السنغالي من نابولي قبل بداية الموسم الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الفريق الإيطالي، مما جعل إدارة البلوز تفوز بسباق الحصول على خدمات الدولي السنغالي.

الجدير بالذكر أن كوليبالي يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السنغالي بجانب مواطنه ساديو ماني إدوارد ميندي حارس المرمى.