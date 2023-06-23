صحة الدقهلية تنظم 3 دورات تدريبية حول التفتيش والتغذية العلاجية والأورام

نظمت إدارة الصيدلة التابعة لصحة الدقهلية برئاسة الدكتورة أشواق السيد، مدير الإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية، بالتنسيق مع إدارة التدريب 3 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية والأورام والتفتيش الصيدلي الحكومي بإجمالي 120 متدربًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف الدكتور محمد زين، مدير إدارة التدريب.

تضمنت الدورة الأولى تدريب مفتشي الصيدلة الحكوميين الجدد على القوانين وطرق التفتيش فضلًا عن أساليب التخزين الجيد للأدوية والتموين الدوائي ومراقبة العهد وما يترتب عليه من متابعة طلب الأدوية من هيئة الشراء الموحد.

وقد قام بالتدريب مدير التفتيش الحكومي السابق بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الدكتورة مها إدريس، والدكتور محمود الليثي، مدير إدارة التفتيش الحكومي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة حاليًا.

كما نظمت الإدارة فى إطار تعليمات وكيل الوزارة بالتوسع فى إنشاء قسام التغذية العلاجية والأورام بالمستشفيات التابعة للصحة دورتين حول دور الصيادلة فى التغذية العلاجية وبرامج علاج الأورام.

اشتملت الدورتان التدريب على وضع الخطـة العلاجية، ومراجعة الجرعات الدوائية، ومراقبة التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، والتثقيف الدوائي للمريض.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الكوادر الطبية.

دورات تدريبية

دورات تدريبية