أسعار الدواجن اليوم السبت في المزرعة.. كيلو الفراخ بكام

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في المزرعة انخفاضًا، وذلك بالقرب من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذي سيحل علينا يوم الأربعاء المقبل، حيث يقبل المستهلك هذه الأيام على اللحوم الحمراء، وسجل كيلو الفراخ البيضاء ليسجل 64 جنيها للكيلو، واستقرت الفراخ الحمراء عند 74 جنيها للكيلو، وكذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 99 جنيها للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن البيضاء والحمراء والبلدي وذلك من المزرعة، وانخفضت أسعار الفراخ اليوم بشكل ملحوظ مما يؤدى هذا إلى انخفاض سعرها بالمحال التجارية ويؤدي إلى الإقبال على الدواجن للشراء والتخزين، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت في المزرعة

الدواجن

الفراخ البيضاء

انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ليسجل 78 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الحمراء

واستقر سعر كيلو الفراخ الحمراء عند 87 جنيها للكيلو.

الفراخ البلدي

وسجل سعر الفراخ البلدي استقرارًا لتسجل سعرها نحو 115 جنيها للكيلو.

سعر البانية اليوم السبت

وانخفض سعر البانيه ليسجل 160 جنيها للكيلو اليوم السبت 24 يونيو 2023.

وتجدر الإشارة أن أسعار الدواجن قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المصرية، حيث اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقة العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في المنطقة في سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصديروالتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار، التي تأتي بجانب اندلاع الحروب والصراعات، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأعلاف الذي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من دول أوروبا ورفع سعر الدولار في المنطقة، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع لا سيما الدواجن، وكل ما يهتم به متابعي الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.