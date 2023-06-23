لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب تتفقد مشروعات بالقنطرة غرب

تفقد شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ورافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد من المشروعات التنموية بمدينة القنطرة غرب، في إطار زيارة اللجنة لمحافظة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

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وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

بدأت الجولة بمتابعة آخر التطورات بمشروع إسكان الشباب بالقنطرة غرب، حيث بدء العمل في إنشاء عمارتين جديدتين بمنطقة العمارات (وعددها 15 عمارة) بمدينة القنطرة غرب، بالإضافة لترميم عمارتين أخريين بنفس المنطقة، والانتهاء من عدد ٤ عمارات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المشروع تأخر لمدة 17 عام منذ أن توقف عام 2007، وتم التواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدفع عجلة العمل بالمشروع، وقامت الوزارة بإرسال مبلغ 50 مليون جنيه كدفعة أولى لتحقيق حلم مستحقى الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشباب بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، وجَّه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديمها الدعم للمشروع، وكذلك محافظ الإسماعيلية لحرصه وسعيه لتحقيق طلبات المواطنين والتعاون بشكل مثمر مع نواب الإسماعيلية.

تلا ذلك، تفقد مشروع سوق الجملة "الوكالات" بمدينة القنطرة غرب، والذي يهدف لتقنين وضع البائعين والقضاء على العشوائيات داخل مدينة القنطرة غرب، وتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المشروع يستغرق إنشاؤه مدة 6 شهور، بتكلفة إجمالية 19 مليون جنيه تقريبًا، و تقوم بتنفيذه مديرية الإسكان بالإسماعيلية، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه بعد 3 أشهر.