تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بمعهد كفر الشيخ النموذجي الأزهري «مادة الفلسفة والمنطق».

الاطمئنان على سير العمل داخل اللجان

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالاطمئنان على سير العمل داخل اللجان، وتحدث مع الطلاب حول أسئلة الامتحانات، وتابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترة الامتحان، ووجه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان، داعيًا للطلاب بالتوفيق والنجاح.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمعهد كفر الشيخ

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة.

سفير بروناي يشيد بجهود الأزهر في نشر الوسطية بالعالم

في سياق آخر أشاد السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام لدي جمهورية مصر العربية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

وأوضح سفير سلطنة بروناي دار السلام خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم ولقائه لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة الأزهر؛ لبحث آفاق التعاون مع جامعة الأزهر في خدمة الطلاب والطالبات من سلطنة بروناي؛ كونها كعبة العلم وقبلة العلماء في مختلف دول العالم.

سفير سلطنة بروناي بمصر

من جانبه رحب فضيلة الدكتور سلامة داود بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدا أن جامعة الأزهر تولي الطلاب والطالبات الوافدين من مختلف دول العالم رعاية خاصة؛ فهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم ينشرون قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك بروتوكولات تعاون بين جامعة الأزهر وعدد من الجامعات في سلطنة بروناي، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر تمد يد العون من خلال القنوات الرسمية إلى جميع المؤسسات التعليمية على مستوى العالم من أجل خدمة الإنسانية.

جاء ذلك بحضور محمد حميزان عزمان، السكرتير الثاني بالسفارة، ومحمد سوجيري دوله، الملحق الثقافي والتعليمي بالسفارة، ومبارك سيد، مساعد الملحق الثقافي والتعليمي، وولاء حسن، مساعد السفير ومترجم السفارة.