حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة والعشوائية من شوارع  المنيا

كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتنظيم، الذي تتضمنه لائحة الإعلانات وذلك، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري للمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شن الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين، وأوضح رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الاعلانات المخالفة ، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد كرم السيد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها المحافظة اليوم بمسرح ديوان عام المحافظة، لتكريم المشاركين في الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة المنيا في مارس 2023.

وأكد القاضي أن تلك الاحتفالية تأتى في إطار تقدير الدولة لكل جهد يُبذل من أجل تقدم ورفعة الوطن وتكريمًا لجنود وقفوا خلف الصورة المشرفة التي ظهرت بها المحافظة خلال الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة المنيا في مطلع شهر مارس 2023، والتي افتتح خلالها عدداً من المشروعات القومية في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

وأوضح السعيد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا حريصة على المشاركة الفعالة في الانجازات العملاقة بالمحافظة ويأتي في مقدمتها النموذج المشرف لأول قرية نموذجية تكتمل فيها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بنسبة 100% وهى قرية «معصرة ملوى» جنوب المحافظة، تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وحسنت من نوعية ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقدم السعيد الشكر للعاملين بالشركة على مجهودهم وتفانيهم في العمل لإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدًا أن هذا التكريم وسام على صدر كل عامل بالشركة.