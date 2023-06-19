عصير طبيعي بديل للأدوية .. يمنع الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة

أثبتت دراسة علمية حديثة أن عصير الشمندر يقلل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، مشيرة إلى أن شرب 70 مل فقط في اليوم منه يخفض المضاعفات إلى النصف في المرضى الذين لديهم دعامة "الريسّور"، وهو جهاز على شكل أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم بغرض إبقاء الشرايين مفتوحة في 6 أشهر.

عصير طبيعي بديل للأدوية يمنع الإصابة بنوبة قلبية

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، يقول الباحثون القائمون على الدراسة، إن عصير الشمندر المعروف بفعاليته في خفض ضغط الدم، يحتوي على النترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

عصير يمنع النوبات القلبية

وأضاف كبير باحثي الدراسة: "أحبَّ مرضانا كون علاجهم منتجا طبيعياً تماما وليست له آثار جانبية كبيرة. وسننتقل بهذا إلى المرحلة التالية من التجارب على أمل أن يصف الأطباء قريبا عصير الشمندر لضمان استمرار الدعامات لفترة أطول".

وحسبما أفادت مؤسسة مايو كلينك، تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية).

يُطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يطلق على النوبة القلبية أيضا اسم احتشاء عضلة القلب أو الذبحة القلبية أو الصدرية، وهي حالة تتطلب العلاج الفوري لتجنب خطر الوفاة.

ومن الإجراءات المتبعة لدرء خطر الموت تزويد العديد من المرضى بدعامات لإبقاء الشرايين مفتوحة، ما يقلل من احتمالية تضيقها مرة أخرى، وتكون معظم الدعامات مغلفة بدواء يساعد على إبقاء الشريان مفتوحا (دعامات محملة بالأدوية).