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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

جوزيف عطية فى أم الدنيا .. أغانى مصرية بنكهة لبنانية (صور)

جوزيف عطية
جوزيف عطية

أحيا الفنان اللبناني جوزيف عطية، حفلًا غنائيًا ناجحًا في منطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور، والذي تفاعل مع أغانيه بالرقص والهتافات.

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وجاء الحفل احتفالًا بإطلاق جوزيف عطية أغنيته الجديدة "البغددة" وهي ضمن ألبومه الجديد والذي يحضر له خلال هذه الفترة وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

 

 جوزيف عطية
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وغازل جوزيف عطية الجمهور المصري بغناء ميدلي من أشهر الأغاني المصرية وغنى لعمرو دياب حبيبي يا نور العين, وبالبنط العريض لحسين الجسمي، واه يا ليل لشيرين، وقوم اقف لتامر حسني وبهاء سلطان، كما غنى عدد من اشهر أغانيه منها "البغددة ، ويلك، ولبنان راح يرجع، ورايحين على بتنا، وتفاعل الجمهور مع أغاني الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

 جوزيف عطية

ويحيي جوزيف عطية الفترة المقبلة عدد من الحفلات حيث يقيم حفلة في 27 من يوليو المقبل في عمان، أما في شهر أغسطس فيحيي ثلاث حفلات دفعة واحدة الأولي في 3 أغسطس في ليالي القلعة بدمشق، وتعقبها حفل في 17 من نفس الشهر في مهرجان الفحيص بالاردن، وفي الرابع والعشرين يحيي حفل في مهرجان اهدنيات الدولي بلبنان.

 جوزيف عطية

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