نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة آنفا لتصنيع الشرابات بالمنطقة الحرة، والتى يعمل بها اكثر ١٨٠ عامل، وذلك لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الانتاج والاطمئنان على تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الامراض المهنية وتزيد من الانتاجية.

تعزيز علاقات العمل

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، أن الهدف من الجولة الإطلاع على كل جديد داخل المصنع وتعزيز علاقات العمل، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ،ونهلة قناوى مدير ادارة تراخيص عمل الأجانب ، واستقبلهم خالد انور مدير المصنع كما جرى تفقد المصنع بالكامل من حيث جميع مراحل التصنيع،و مخازن الأقمشة ،وخطوط الانتاج .

إجراءات السلامة والصحة المهنية

وأضاف مدير المديرية :تم الاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع ، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين ، كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها.

وزارة العمل تنظم جولة ميدانية لمصانع بالإسماعيلية

وزارة العمل تنظم جولة ميدانية لمصانع بالإسماعيلية

وزارة العمل تنظم جولة ميدانية لمصانع بالإسماعيلية