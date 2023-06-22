خطوات التقديم في المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

يبحث الكثيرون على بدائل الثانوية العامة رغبة منهم كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل التقديم في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد.

وتقبل المدرسة الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة والأزهرية دور أول "بنين" فقط عام 2023، ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية وطلاب الدمج.

شروط التقديم فى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد:-

التقديم يتم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو حتى 23 يوليو.

المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وبشأن طلاب الشهادة الإعدادية العامة يتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة لنفس العام 2023 م وعلى أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة والأولوية للأعلى مجموعا، أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسى 2023م يكون مجموع القبول "93% تقريبا".

يتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة - القليوبية - مدن القناة حسب تنسيق كل محافظة على حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات "تحريرى + إلكتروني + المقابلات الشخصية".

فيما يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية.

وسيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27/ 7/2023م علي الرابط التالي http://www.gcwc.com.eg

المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الازهرية أو بيان النجاح وأصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل الشهادات أو بيان النجاح

تجرى امتحانات القدرات "التحريرية + الإلكترونية" في مواد الفصل الدراسي الثاني "عربي - انجليزي - رياضيات - علوم - دراسات"، ويلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها، وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة، ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

لابد من إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق

- صورة الشهادة الإعدادية "الوجهين"

صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر - صورة شهادة الميلاد