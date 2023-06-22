الولايات المتحدة تُكافح ظاهرة الجوع بـ 260 مليون دولار

خصصت "الولايات المتحدة"، اليوم الخميس، 260 مليون دولار إضافية لزيادة الدعم لاستجابة الحكومة الأمريكية لأزمة الأمن الغذائي العالمية، حسبما أفادت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، الخميس، ذكرت في بيان صادر عن الوكالة الأمريكية أن الدعم يأتي في وقت حرج حيث تُؤدي الصدمات المتشابكة والمضاعفة إلى تفاقم الاحتياجات الغذائية الحالية، حيث يُواجه ما يقدر بنحو 768 مليون شخص بالفعل جوعًا مُزمنًا.

مبادرة إطعام المستقبل:

وأوضحت أن المخصصات المالية تمر عبر مبادرة "إطعام المستقبل"، وهي مُبادرة لمكافحة الجوع العالمية التي تمولها الحكومة الأمريكية والرامية إلى التغلب على تحديات انعدام الأمن الغذائي الفورية وتعزيز الأنظمة الغذائية لتحمل الصدمات الجديدة، عبر تعزيز والإسراع في تنمية الزراعة الرأسية والأفقية ومواجهة تغير المناخ.

وأشارت إلى أن بلادها تعمل على ضخ استثمارات لتعزيز برامجها الإقليمية والثنائية بالإضافة إلى جهودها الزراعية والغذائية في البلدان في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا التي تضررت بشدة من الأزمة، والمساعدة في برامج للاستفادة من القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة وتحسين صحة التربة من خلال زيادة غلة الأغذية بمساعدة المزارعين عبر مُمارسات مُتطورة مناخيًا وزيادة إمكانية حصول المجتمعات الزراعية على المياه والحد من فقدان الأغذية وتعزيز نظم أسواق الأغذية ومكافحة سوء التغذية والوقاية منه.

وكشفت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خصصت حتى الآن أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والإنمائية منذ يونيو العام الفائت في أكثر من 47 دولة لمُعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت على أن هذا التمويل يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز استجابة حكومة الولايات المتحدة لأزمة الأمن الغذائي العالمية من خلال التخفيف من النقص المستمر في الأسمدة، وزيادة الاستثمارات في القدرة الزراعية والمرونة، وتخفيف تأثير صدمات الاقتصاد الكلي.

وأكدت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تظل مُلتزمة بمُعالجة أزمة الغذاء التاريخية، مُشيرة إلى أنه لا يُمكن القيام بذلك بصورة مُنفردة، لافتة إلى أن مكافحة الجوع في العالم جهد جماعي، وحثت المانحين الآخرين على تكثيف جهودهم، لتنمية مستقبل أكثر ازدهارًا للجميع.