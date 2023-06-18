نوع شوكولاتة شهير يحمي من السكتة الدماغية.. طبيب يوصي بتناوله

أوصى طبيب مختص، بتناول الشوكولاتة الداكنة لتقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، وهي حالة طبية طارئة مميتة تحدث عندما ينقطع الدم عن الدماغ، وفي معظم الحالات بسبب جلطة دموية، أو تمزق الأوعية الدموية.

الشوكولاتة الداكنة تحمي من السكتة الدماغية

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أوضح الطبيب أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحسن تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، وكلاهما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومركبات الفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والالتهابات.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

وهناك عدد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، ويعد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم عاملان أساسيان في التسبب في هذه الحالة، ويمكن ربطهما بخيارات نمط الحياة غير الصحية مثل النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين الرياضية.

ويتسبب الالتهاب في أن تصبح جدران الشرايين سميكة وصلبة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وتساعد الفلافونويد أيضا على استرخاء الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم.

وعلى الرغم من ذلك، حذر الطبيب أنه يجب أن نبحث عن شوكولاتة داكنة تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاوـ لأن شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء لا تتمتع بنفس الفوائد الصحية.

وفي السياق ذاته، أثبتت دراسة سابقة أن الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في حماية الدماغ في حالة الإصابة بسكتة دماغية، وكجزء من البحث، قام فريق من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بإطعام مجموعة من فئران الاختبار جرعة واحدة من مادة إيبيكاتشين، وهو مركّب موجود بشكل طبيعي في الشوكولاتة الداكنة، وبعد 90 دقيقة، تسببوا في سكتة دماغية (ناتجة عن جلطة) عن طريق قطع إمداد الدم إلى أدمغتهم، ووجدوا أن الحيوانات التي تناولت مادة الإبيكاتشين بشكل وقائي تعرضت لتلف دماغي أقل بكثير من تلك التي لم تحصل على المركّب.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة: "حتى كمية صغيرة من الإيبيكاتشين قد تكون كافية"، لكنه أكد أنه لا يتم صنع جميع أنواع الشوكولاتة الداكنة بشكل متساو، حيث أن بعضها يحتوي على مادة إيبيكاتشين النشطة بيولوجيا أكثر من غيرها.

وأضاف المؤلف: "مادة الإبيكاتشين الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحساسية للتغيرات في الحرارة والضوء. وفي عملية صنع الشوكولاتة، عليك التأكد من أنك لا تدمرها. عدد قليل فقط من الشوكولاتة يحتوي على العنصر النشط".