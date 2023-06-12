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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

الأهلي، يعتلي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدارة ترتيب قائمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة كأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، ويأتي فريق الزمالك في وصافة الترتيب برصيد 4 بطولات، ويأتي مازيمبي الكونغولي ثالثًا في الترتيب برصيد 3 نسخ، ويتقاسم كلا من النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي المركزين الرابع والخامس برصيد بطولتين. 

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الأهلي "الوصيف".. أكثر وقوفًا على منصة التتويج القاري

مشوار الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي 

 

توج النادى الأهلي للمرة الأولى فى تاريخه بلقب كأس السوبر الأفريقي عام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي،و أضاف ثاني بطولاته عام 2006على حساب الجيش الملكي المغربي.

وأحرز النادى الأهلي اللقب الثالث على حساب النجم الساحلى التونسي عام 2007 ، وشهدت نسخة عام 2013 هزيمة فريق ليوباردز الكونغولي، وفي 2014 خسارة الصفاقسي التونسي.

كما فاز المارد الأحمر باللقب السادس بركلات المعاناه الترجيحية أمام وفاق شطيف الجزائري بنسخة 2015 وشهدت خسارة اللقب بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف الجزائري، وحقق لقبه السابع بعد الفوز على نهضة بركان بنتيجة هدفين دون رد في عام 2020.

وأخيرا حصد اللقب الأخير بعد خسارة الرجاء بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5  عام 2021 .

وتوج فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر فى تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بدولة المغرب، بعد أن انتصر خلال مواجهة الذهاب في القاهرة بهدفين مقابل هدف .

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري صاحب لقب الكونفدرالية على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي أحد أيام "11 , 12 , 13" أغسطس المقبل.

 حتى الآن لم يفصح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن مكان إقامة المباراة بإقامتها في أحد دول الخليج أو استضافة الأهلي اللقاء بالقاهرة، باعتباره الفريق المتويج بلقب دوري الأبطال الإفريقي.

استقبال لاعبي الأهلي:

 حرص لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة مديرهم الفني البرتغالي روي فيتوريا، على تهنئة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي الأحمر.

 تزامن تواجد بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى المغرب، مع موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.

 من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

 

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